Remy Ramjiawan

Woensdag 22 november 2023 23:07 - Laatste update: 23:28

Lewis Hamilton heeft volgens Red Bull-teambaas Christian Horner een serieuze poging gedaan om aan de slag te gaan bij het Oostenrijkse team, voordat hij zijn verlenging bij Mercedes tekende, eind augustus.

Het contract van Hamilton liep tot het einde van 2023 en de 38-jarige Brit had niet alleen Red Bull Racing gepolst, ook zou hij in gesprek zijn geweest met Ferrari. Toch zijn die gesprekken stukgelopen, want inmiddels heeft de Engelsman een verbintenis bij Mercedes getekend, dat loopt tot het einde van 2025.

Kamp Hamilton nam contact op met Red Bull

In gesprek met de Daily Mail legt Horner uit dat er meerdere keren vanuit het kamp van Hamilton aan de deur is geklopt bij Red Bull Racing: "We hebben in de loop der jaren verschillende gesprekken gehad over de komst van Lewis. Ze hebben een paar keer contact opgenomen. De laatste keer, eerder dit jaar, was er een vraag of er interesse zou zijn." Hamilton en Verstappen binnen één team, dat lijkt misschien wat onwaarschijnlijk, zo vond Horner ook. "Maar ik zie Max en Lewis niet samenwerken. De dynamiek zou niet goed zijn. We zijn 100 procent tevreden met wat we hebben."

Flirt met Ferrari

Eerder dit jaar kwamen er ook geruchten naar buiten over een mogelijke overstap van Hamilton naar Ferrari. Sinds 2023 is Frédéric Vasseur aan het roer bij de Scuderia. Eerder was de Fransman al eens de leidinggevende van Hamilton bij het team van ART, in de Formule 3 en de Formule 2. Ondanks dat beide partijen die gesprekken meerdere keren hebben ontkend, hebben deze wel degelijk plaatsgevonden, aldus het Britse medium.