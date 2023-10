Kimberley Hoefnagel

Lando Norris heeft zijn hand in eigen boezem gestoken na de teleurstellende kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico-Stad. De Brit moest genoegen nemen met de negentiende startplek, en kreeg het naar eigen zeggen 'niet voor elkaar'.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico-Stad verliep voor Norris niet al te best. De Brit kwam aan het begin van de sessie naar buiten op een nieuw setje medium, maar kreeg vervolgens te horen dat hij zijn snelle ronde moest afbreken. Nadat hij een flinke tijd in de garage had gestaan, mocht hij het opnieuw proberen met een setje softs. Norris maakte hierbij een foutje, waarna de negentiende plek het hoogst haalbare bleek. Een teleurstellend resultaat, zeker gezien het feit dat teamgenoot Oscar Piastri zich als zevende wist te kwalificeren.

"Om de één of andere reden kreeg ik te horen dat ik naar binnen moest komen", reageerde Norris na afloop van de kwalificatie tegenover Sky Sports. "Het tempo was goed, ik weet het niet. Ik kreeg te horen dat ik naar binnen moest komen, dus er was duidelijk iets niet goed. Maar dat was het probleem niet", benadrukt de Brit. "In de enige ronde die ik had, maakte ik gewoon een paar fouten. Er kwam uiteindelijk geel door Fernando. Dus die ene kans, die ene ronde die ik kreeg, daar kreeg ik het niet voor elkaar. Ik kwam buiten de baan terecht en dat was het."

Technische problemen

Gevraagd naar de mogelijke problemen met zijn bolide, reageerde de McLaren-coureur: "Ik ben net uit de auto gestapt en meteen hierheen gekomen. Ik had geen tijd om in de auto te zitten, dus ik draaide me om en ging meteen weer naar buiten. Ik weet het dus niet, maar we zullen het er later over hebben. Ik had één ronde en ik heb het niet voor elkaar gekregen, dus het is mijn schuld", aldus de Brit.