Kimberley Hoefnagel

Zondag 22 oktober 2023 08:22

Christian Horner is redelijk tevreden met de vijfde plek van Sergio Pérez tijdens de sprintrace, maar daar lijkt de Mexicaan zelf anders over te denken. Pérez stelt dat Red Bull voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten namelijk nog de nodige informatie moet onderzoeken.

Het raceweekend van Pérez in de Verenigde Staten verloopt vooralsnog niet al te succesvol. De Mexicaanse coureur liet tijdens de eerste en enige vrije training van het weekend de vierde tijd noteren en kwalificeerde zich vervolgens op een magere negende plek voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Tijdens de Sprint Shootout op zaterdag bracht hij het er iets beter vanaf, ditmaal liet hij de zevende tijd noteren. Uiteindelijk kwam de coureur uit Guadalajara tijdens de sprintrace als vijfde over de finish.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel een vijfde plek natuurlijk niet het gewenste resultaat is voor de constructeurskampioen, is teambaas Christian Horner redelijk tevreden. "Redelijk herstel, redelijk sterk geracet", zo reageerde hij na afloop van de sprintrace bij F1TV. "De manier waarop hij de inhaalactie op Oscar [Piastri] deed was erg slim, met Carlos [Sainz] ook. Ik denk dat hij een sterke race gereden heeft, met een goede snelheid. Hopelijk speelt hij morgen [zondag] ook een rol."

Analyseren informatie

De Mexicaan zelf is echter minder tevreden met zijn vijfde plek in de sprintrace. "De degradatie was wat erger dan ik had gewild helaas", vertelde hij tegenover Viaplay. "Dus dat is iets waar we over na moeten denken en we moeten ervoor zorgen dat we dat voor morgen op kunnen lossen, want dat zal heel belangrijk zijn." Gevraagd of hij kan uitleggen wat de oorzaak achter die hevige bandendegradatie is, zei hij: "Nee niet echt. Ik denk dat we genoeg informatie te analyseren hebben, want er zijn zeker dingen die we doen die onszelf mogelijk schaden."