Piastri in de wolken na overwinning in Qatar: 'Safety Car was mijn vriend vandaag'

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 7 oktober 2023 20:30 - Laatste update: 20:38

Oscar Piastri is dolblij met zijn allereerste overwinning in de Formule 1. De kan niet anders dan concluderen dat het team van McLaren uitstekende zaken heeft gedaan tijdens de sprintrace in Qatar.

Piastri mocht de sprintrace in Qatar vanaf de eerste stek aanvangen en kende een goede start. De Australiër, die op de mediumband reed, moest de leiding vervolgens afgeven aan George Russell, die op zijn beurt op de zachte band reed. Piastri kreeg van zijn team te horen dat hij geduldig moest zijn, omdat de zachte band later in de sprintrace achteruit zou gaan in performance. Zodoende kon hij enkele ronden voor het einde de leiding terugpakken. Hoewel Max Verstappen flink druk probeerde te zetten, kon hij niet voorkomen dat de McLaren-coureur zijn eerste overwinning pakte.

"Heel blij, een hele stressvolle race", reageert Piastri na afloop van de race tegenover Nico Rosberg. "Toen de jongens op de zachte banden aan het begin aan me voorbij gingen, dacht ik dat we in de problemen zaten. Toen gingen de banden enorm achteruit, dus dat was goed. De Safety Car was mijn vriend vandaag, zeker toen Max achter me zat, maar de snelheid was redelijk. In een race waarin je veel moest managen - de banden en auto's op andere compounds - denk ik dat we het heel goed gedaan hebben."

Belangrijke informatie voor GP Qatar

Verstappen deed in de slotfase van de sprintrace zijn uiterste best om Piastri nog te pakken, maar kon uiteindelijk niet op tegen de snelheid van de McLaren. Gevraagd of dit belangrijk is voor de Australiër, reageert hij: "Jazeker, alles wat we kunnen leren voor morgen zal belangrijk zijn. Ik dacht dat ik in de problemen zou komen zodra hij op de tweede plek reed, maar de snelheid was goed en ik heb de banden goed gemanaged. Een sprint-overwinning klinkt erg cool."