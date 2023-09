Jeen Grievink

Zondag 24 september 2023 12:16 - Laatste update: 12:24

Pierre Gasly was woedend toen hij in de allerlaatste bocht van de allerlaatste ronde een teamorder ontving van Alpine. De Fransman moest Esteban Ocon voorbij laten gaan en kwam zodoende niet als negende, maar als tiende over de streep. "Je hoeft nu niets te zeggen, we bediscussiëren het achteraf", zo klonk het direct in zijn oor.

Gasly kwalificeerde zich op zaterdag als twaalfde, twee plekken voor teammaat Ocon. Ook tijdens de race was Gasly de snellere van de twee, waardoor hij - na een gedwongen undercut van Ocon - aan zijn collega voorbij mocht gaan, om zo de jacht te kunnen openen op Fernando Alonso. Ocon kreeg naar verluidt te horen dat hij Gasly voorbij moest laten gaan, maar dat hij deze plek terug zou krijgen als het team er niet in zou slagen Alonso te grazen te nemen. Het lukte Gasly uiteindelijk niet om de Aston Martin in te halen, waarna Ocon vroeg of hij zijn plek terug kon krijgen. Zo gezegd, zo gedaan, maar Gasly was niet op de hoogte van deze afspraak, zo bleek na afloop.

Gasly niet eens met onverwachte teamorder

In de allerlaatste bocht van de allerlaatste ronde moest Gasly verplicht op z'n rem gaan staan, zodat Ocon hem nog voor de finishlijn in kon halen. Ocon kwam hierdoor als negende over de finish, Gasly als tiende. Dit was echter tegen het zere been van laatstgenoemde, want hij was het zichtbaar niet eens met de teamorder van Alpine. Zijn engineer leek dit ook door te hebben, want op de boardradio probeerde hij Gasly te behoeden voor een uitbarsting. "Zeg nu maar niets, we bediscussiëren dit achteraf", zo klonk het in het oor van de Fransman. Hoewel Gasly inderdaad niets terug zei op de boordradio, spraken de onboard-beelden uit zijn auto boekdelen.

Woedende handgebaren van Fransman in Japan

Nadat Gasly zijn teamgenoot had laten passeren, reed hij al vloekend en tierend over de finish. Althans, dat mag worden aangenomen op basis van zijn handgebaren. De coureur uit Rouen was zichtbaar gefrustreerd, sloeg zijn handen in de rondte en maakte enkele duidelijke gebaren. Na afloop probeerde hij voor de media een politiekcorrect antwoord te geven. "Als team hebben we een aantal dingen te bespreken, zodat we het beter kunnen doen de volgende keer", zo valt te lezen in het persbericht van Alpine.