Lars Leeftink

Zaterdag 23 september 2023 16:51 - Laatste update: 16:58

Koji Watanabe, president van Honda Racing, geeft eerlijk toe dat er nu al een 'informatie-oorlog' is tussen Red Bull Racing en Honda wat betreft de ontwikkeling van de motor voor 2026 en daarna. De twee partijen kennen momenteel veel succes in de Formule 1, maar werken ook langs elkaar heen richting de nieuwe motorreglementen van 2026.

Sinds Honda en Red Bull samenwerken (2019) is het een succesverhaal geweest. Red Bull won in 2021 het kampioenschap bij de coureurs met Max Verstappen en werd in 2022 kampioen bij de coureurs en constructeurs. In 2023 lijkt de geschiedenis zich wat dat betreft te gaan herhalen, iets waar ook Honda van profiteert. Toch besloot Honda na het seizoen 2021 afscheid te nemen van een rol op de voorgrond. Vervolgens begon Red Bull met Red Bull Powertrains en kondigde het begin dit jaar een samenwerking aan met Ford voor 2026 en daarna. Honda gaat vanaf 2026, het begin van de nieuwe motorreglementen in de Formule 1, samenwerken met Aston Martin. Daardoor kunnen beide partijen vanaf 2026 concurrenten worden van elkaar.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Honda ziet verandering in samenwerking met Red Bull: "Nu al een informatie-oorlog"

Honda over keuze

In gesprek met De Telegraaf geeft Watanabe aan geen spijt te hebben van de beslissing. "Ik heb geen spijt van die beslissing, die we in 2020 in eerste instantie hebben gemaakt. Op dat moment was dat in mijn ogen een juiste keuze. Het management van Honda heeft van klimaatneutraliteit een belangrijke pijler gemaakt. Voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de accu van een elektrische auto hadden we topengineers nodig, die op dat moment veelal bezig waren met Formule 1-activiteiten. Die zijn teruggehaald en er is veel werk verricht voor de toekomst. De motorreglementen vanaf 2026 in de sport helpen ons om hier actief te blijven, want de motoren worden dan veel duurzamer en ongeveer vijftig procent van het vermogen zal elektrisch zijn. Een samenwerking met Red Bull was echter onmogelijk, gezien hun eigen plannen om een motor te bouwen. Maar Formule 1 en onze andere activiteiten in de motorsport zijn al decennialang de ruggengraat van Honda. Juist dat we in de Formule 1 actief zijn en ook nog kampioen zijn geworden, onderscheidt ons van Toyota, Nissan en andere merken."

Verandering in relatie met Red Bull

Door deze beslissing is de relatie met Red Bull wel anders geworden, moet ook Watanabe toegeven. Niet alle informatie wordt meer gedeeld, door beide kansen. "Red Bull vertelt ons niets over hun motor, en wij zeggen ook niets tegen hen over onze ontwikkeling. Er is dus al een soort van informatie-oorlog gaande op dit moment. Bij Red Bull hebben ze wel wat kennis over onze huidige motor, maar uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het hele proces. De meeste kennis zit bij ons. Tot en met 2025 hoop ik dat Red Bull alles wint. En vanaf 2026 zijn we hopelijk hun grootste concurrent. Het bouwen van een compleet nieuwe motor is een enorme uitdaging, maar ons doel is om ook in het volgende tijdperk een kampioenschap te winnen.”