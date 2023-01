Remy Ramjiawan

Maandag 30 januari 2023 17:40

De motorafdeling van Red Bull Racing heeft inmiddels al zo'n 300 medewerkers in dienst, maar volgens Helmut Marko mist het bedrijf nog specifieke kennis als het neerkomt op het hybride gedeelte van de power unit.

Het Oostenrijkse team heeft met het opzetten van Red Bull Powertrains, het gele Formule 1-project van de renstal op één complex weten neer te zetten. Daarmee is de renstal naast Ferrari, het enige team dat zo'n soort constructie heeft weten op te bouwen. Toch is de motorafdeling nog relatief nieuw en bij De Telegraaf legt Marko uit op welk gebied het team nog aan kennis moet winnen.

Artikel gaat verder onder video

Rode cijfers

Het mag geen geheim zijn dat Red Bull een tijdje op zoek is geweest naar een partner, waarmee de Oostenrijkers kunnen gaan werken aan de power units. Het gaat er steeds meer op lijken dat Ford die rol zal gaan invullen. Marko erkent dat Red Bull Powertrains op dit moment nog in de rode cijfers zit, maar dat is volgens de adviseur geheel in lijn met de verwachtingen. "We hebben alles in huis. Het enige is nu dat de kosten voor ons hoger zijn, maar dat is geaccepteerd door onze aandeelhouders", legt de man uit Graz uit.

Kennis over hybride onderdelen

Nu het erop gaat lijken dat Ford de nieuwe partner gaat worden, wijst Marko naar de belangrijke taak van een nieuwkomer. De adviseur wijst naar de missende kennis bij Red Bull Powertrains. "We willen onafhankelijk zijn, maar dat betekent niet dat we een samenwerking in de motorsector niet overwegen. We hebben in Milton Keynes nog niet echt de expertise, als het gaat om het hybride gedeelte van de motor. Maar we hebben al contacten met bedrijven die zeer veel expertise hebben op dat vlak", aldus Marko.

