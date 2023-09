Pérez verklaart moeizame zaterdag in Monza: 'Gingen blind de kwalificatie in'

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 2 september 2023 18:32

Sergio Pérez is niet geheel tevreden met zijn vijfde startplek voor de Grand Prix van Italië. De Mexicaan stelt dat Red Bull de setup naar aanleiding van VT3 volledig omgegooid hebben, waardoor hij blind de kwalificatie in moest.

Pérez begon het raceweekend in Monza redelijk sterk met de derde tijd in zowel VT1 als VT2. De zaterdag verliep daarentegen een stuk moeizamer voor de 33-jarige Mexicaan. Tijdens de derde vrije training eindigde hij op de tiende plek, ver achter teamgenoot Max Verstappen op P2. Ook de kwalificatie verliep niet zoals hij vooraf gehoopt zal hebben. Terwijl zijn teamgenoot zich op de tweede plek kwalificeerde, moest Pérez genoegen nemen met de vijfde startplek voor de Grand Prix van Italië.

"Het was echt niet ideaal", vertelt Pérez na afloop van de kwalificatie tegenover Sky Sports. "We hadden een geweldige vrijdag, maar vandaag was het allemaal erg rommelig en toen moesten we ook weer aan de slag met de motor. Over het algemeen denk ik niet dat we onze dag hebben gemaximaliseerd. Als de marges zo klein zijn, kost het ons gewoon wat tijd." De Mexicaan verklaart waar het mis is gegaan. "Toen we in VT3 de baan opgingen hadden we een hele andere setup. Er waren wat problemen met de setup, dus moesten we opnieuw beginnen. Hierdoor gingen we blind de kwalificatie in. Ik denk niet dat we de prestaties vandaag echt gemaximaliseerd hebben."

Ferrari heeft met Carlos Sainz op pole en Charles Leclerc op P3 een fantastische uitgangspositie voor de race op zondag. "Ze zien er erg sterk uit", benadrukt ook Pérez. "Laten we afwachten wat we morgen kunnen doen. Het is nog geen vanzelfsprekend weekend geweest wat betreft de race pace, maar laten we afwachten. Het is een beetje onbekend waar de Ferrari preciest staat", aldus de Mexicaan.