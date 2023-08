Willem-Alexander ziet Verstappen winnen in Zandvoort: "Maar wie de echte koning is?"

Jeen Grievink

Maandag 28 augustus 2023 13:11 - Laatste update: 13:16

Koning Willem-Alexander was - net als in 2021 - aanwezig bij de Dutch Grand Prix om de verrichtingen van Max Verstappen te aanschouwen en zag hoe zijn landgenoot de honderdduizend aanwezige fans op hun wenken bediende. Verstappen won met overmacht de race. Wie is nu de echte koning?

Willem-Alexander was gisteren, samen met zijn gezin, aanwezig bij de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort en had het zichtbaar naar zijn zin. De brede glimlach waarmee hij rondliep werd alleen nog maar groter toen hij Verstappen naar zijn derde opeenvolgende overwinning zag rijden in Zandvoort. Sinds de terugkeer van de Grand Prix van Nederland, is het steeds Verstappen geweest die op de hoogste trede van het podium mocht plaatsnemen. Daarnaast wist de coureur van Red Bull Racing ook dit jaar weer meer dan 300.000 mensen op de been te brengen. Dus wie is er nu eigenlijk de echte koning van ons land? Willem-Alexander reageert.

Willem-Alexander looft "ambassadeur" Verstappen

"Maar wie de echte koning is? Eigenlijk zijn alle 110.000 mensen op de tribunes hier vandaag koningen en koninginnen", zo vertelt Willem-Alexander aan De Telegraaf. De 56-jarige geboren Utrechter steekt zijn bewondering voor Verstappen en de organisatie van de Dutch Grand Prix niet onder stoelen of banken. "Wát een ambassadeur voor ons land is Max. En het is geweldig wat de andere mensen die dit mogelijk hebben gemaakt, hebben neergezet", zo doelt hij onder meer op zijn neef prins Bernhard van Oranje-Nassau, die mede-eigenaar is van Circuit Zandvoort.

Nederland voorbeeld voor rest van de wereld

Willem-Alexander zegt enorm te hebben genoten van het evenement in de Noord-Hollandse duinen. Ook het feit dat het merendeel van de fans met de fiets of het OV richting het circuit is gekomen, is volgens hem een compliment waard. "Zo’n geweldig festijn met naast het racen ook alle muziek en ander spektakel. En dan komt bijna iedereen ook nog op de fiets of met het openbaar vervoer. Nederland is een voorbeeld voor de rest van de wereld", aldus de koning.