Horner overdonderd in Zandvoort: "Leek wel drie dagen lang Nederlandse nachtclub!"

Jeen Grievink

Maandag 28 augustus 2023 11:22

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner draait al flink wat jaren mee in de Formule 1, maar de Brit stelt dat hij toch even twee weken nodig heeft om bij te komen van alle gebeurtenissen in Zandvoort. Horner is enorm onder de indruk van de ambiance en de sfeer die tentoon werd gesteld op het circuit. "Drie dagen lang een Nederlandse nachtclub", zo zegt hij.

Dat de Nederlandse fans een feestje kunnen bouwen, dat was bij Horner inmiddels wel bekend, maar de sfeer op Zandvoort is toch van een ander niveau dan bijvoorbeeld op Spa in België of op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Met meer dan honderdduizend bezoekers per dag, was het een drukte van jewelste in de kleine badplaats. Het merendeel van de supporters kwam om Max Verstappen toe te juichen en dat heeft Horner geweten ook. De teambaas zegt compleet overdonderd te zijn door de feestjes, die op en naast het circuit de hele dag door leken te gaan.

Horner bevond zich in "Nederlandse nachtclub"

"We hebben denk ik wel twee weken nodig om bij te komen van deze wedstrijd", zo vertelde Horner na afloop van de Dutch Grand Prix, die gewonnen werd door Verstappen. Die tijd zal Red Bull echter niet krijgen, want aankomend weekend moet men alweer acte de présence geven op het circuit van Monza in Italië. Dat wordt dus even doorpakken voor Horner, die naar eigen zeggen het gevoel had een heel weekend lang in een nachtclub te hebben gestaan. "Het leek hier (in Zandvoort, red.) drie dagen lang wel een Nederlandse nachtclub", zo grapte hij.

Verstappen evenaart record Vettel

Doordat Verstappen en Red Bull ook in Zandvoort wisten te winnen, heeft eerstgenoemde het record van negen overwinningen op rij van Sebastian Vettel geëvenaard. Horner is ontzettend trots op deze prestatie. "Om dit als team voor een tweede keer te doen, is geweldig. Dit doet veel, bij ons allemaal", zo klinkt de bijzonder trotse teambaas.