Jeen Grievink

Maandag 28 augustus 2023 09:29 - Laatste update: 09:50

Lewis Hamilton finishte uiteindelijk als zesde tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort, maar de Brit denkt dat hij qua racepace een bedreiging had vormen voor Max Verstappen en Fernando Alonso. De Brit kende echter een teleurstellende kwalificatie en tijdens de race maakte zijn team ook niet altijd de juiste beslissingen, waardoor een echte strijd met de top twee er niet in zat.

Hamilton moest de race in de Noord-Hollandse duinen vanaf de dertiende plek beginnen en mocht daarom flink aan de bak. Maar toen het kort na de start begon te regenen, greep zijn team te laat in met het wisselen naar de intermediates. Hierdoor zakte Hamilton nog verder terug. Uiteindelijk wist hij zich toch nog knap terug te vechten richting de zesde positie, maar als de kwalificatie en de strategische beslissingen in de race beter hadden uitgepakt, had Hamilton misschien wel meegedaan om de overwinning in Zandvoort. Naar eigen zeggen was het tempo goed genoeg om Verstappen en Alonso uit te dagen.

Met vallen en opstaan in Zandvoort

De strategische beslissingen van Mercedes pakte steeds net ietwat ongelukkig uit voor Hamilton, waardoor hij de kans niet kreeg om een aanval te doen op de podiumplaatsen. "Toen die regen vervolgens uitbrak, hebben we als team de verkeerde beslissing genomen. Uiteindelijk was het de beslissing van het team en daar hebben we de prijs voor betaald", zo vertelt hij aan de verzamelde media. "We kwamen als laatste uit en waren toen alleen maar aan het jagen. Ik denk dat het een heel goed voorbeeld was van als je valt of struikelt, om weer op te staan ​​en het te blijven proberen. Elke keer dat ik de pitstraat in moest, kwam ik achteraan terecht en moest ik de achtervolging inzetten, wat niet eenvoudig was om te doen."

Hamilton wilde Verstappen en Alonso uitdagen

Maar met de racepace van de Mercedes zat het wel goed in Zandvoort. Volgens Hamilton was deze zelfs dusdanig goed, dat Verstappen misschien wel in zijn spiegels had moeten kijken. "Onder de omstandigheden denk ik dat ik vandaag het tempo had", zo vertelt Hamilton. "En als we de juiste keuze hadden gemaakt, had ik het tempo gehad om de top twee uit te dagen. Ik denk dat dat interessant zou zijn geworden, zeker toen we in het droog reden."

Al was de strijd met Verstappen en/of Alonso er gekomen, dan was het natuurlijk nog de vraag of Hamilton dit gevecht zou winnen. "Ik zeg niet dat we ze zouden verslaan, maar het is leuk om er aan te denken", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.