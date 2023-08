Verstappen overleeft twee stortbuien op weg naar overwinning in Dutch Grand Prix

Vincent Bruins

Max Verstappen heeft de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort wederom op zijn naam geschreven. Hij wist twee flinke regenbuien te overleven en zich na een lastige openingsfase terug te vechten naar voren om zo een negende overwinning op rij te pakken. Fernando Alonso versloeg Sergio Pérez voor de tweede positie. Laatstgenoemde kreeg nog een straf en verloor de derde plek aan Pierre Gasly.

De wedstrijd in de Noord-Hollandse badplaats ging van start om klokslag 15:00. De dertiende Grand Prix van het Formule 1-seizoen begon onder een stralend zonnetje, maar met dreiging van regen. De buitentemperatuur was 18 graden Celsius en de baan was al opgewarmd naar 30 graden Celsius. Er stond een oostzuidoosten wind van 1 à 2 kilometer per uur.

Chaotische start dankzij regenbui

Verstappen kwam prima weg van zijn plek, toen de rode lichten uitgingen. Hij behield de leiding voor Lando Norris. Daarachter ging Fernando Alonso voorbij aan Alexander Albon en George Russell. Halverwege de openingsronde begon het plotseling hard te regenen. Sergio Pérez, Charles Leclerc, Gasly, Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda, Liam Lawson en Kevin Magnussen kwamen naar binnen om te wisselen naar intermediates. In de tweede ronde kwamen Verstappen, Alonso, Carlos Sainz en Esteban Ocon naar binnen. De andere helft van het veld bleef nog buiten, maar dat bleek niet de goede beslissing. De coureurs op slicks werden links en rechts overal ingehaald door de coureurs op intermediates. Aan het einde van de derde ronde kwamen Norris en Hamilton naar binnen.

Wisselvallige baanomstandigheden

Door de verschillende strategieën ging Pérez aan de leiding voor Zhou Guanyu, Pierre Gasly, Verstappen, Leclerc, Alonso, Sainz, Tsunoda, Magnussen en Ocon. Debutant Lawson zagen we op de elfde positie voor Norris en Hamilton. Albon, Oscar Piastri, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg en Logan Sargeant bleven op de slicks rondrijden en verloren aanzienlijk veel tijd. Het zonnetje kwam echter weer tevoorschijn, waardoor de baan snel opdroogde. Degenen op slicks begonnen na acht ronden al paarse sectors te klokken en degenen op intermediates zochten juist de plassen op om het rubber af te koelen. Verstappen passeerde ondertussen Gasly en Zhou om vervolgens het gat richting teamgenoot Pérez te dichten. Alonso kwam terug in de top vijf na een inhaalactie op Sainz.

Terug op slicks en Sargeant in de muur

Vanaf de tiende ronde kwam iedereen die op de intermediates stond, weer terug naar binnen om te wisselen naar de slicks. Ferrari maakte gebruik van deze pitstop om ook de voorvleugel van Leclerc te vervangen. De Monegask had schade opgelopen na contact met Piastri. Pérez besloot om als allerlaatste zijn pitstop te maken en bleef te lang buiten op de intermediates. Hij kwam achter Verstappen terug de baan op. Alonso, Gasly en Sainz haalden Zhou in. De Alfa Romeo, de enige auto op de medium compound, viel zo terug naar de zesde positie. Mercedes maakte geen goede openingsfase mee met Hamilton op P16 en Russell op P18. Sargeant crashte hard in bocht 8, nadat iets afbrak aan de rechter voorkant van zijn Williams, en dat zorgde voor de Safety Car in ronde 16.

Leclerc wordt tweede uitvaller

Tijdens de neutralisatie kwam Piastri binnen voor een nieuw setje softs. Bottas, Hülkenberg, Lawson en Stroll maakten een pitstop voor mediums. Russell werd op de harde band gezet in de hoop verder geen pitstop meer te hoeven maken. Gasly kreeg een straf van vijf seconden aan zijn broek voor te hard rijden in de pitstraat. Verstappen leidde de herstart voor Pérez, Alonso, Gasly, Sainz, Zhou, Magnussen, Albon, Ocon en Tsunoda, toen Bernd Mayländer aan het einde van ronde 21 de baan weer verliet. Albon maakte op zijn oude softs twee plekken goed op Zhou en Magnussen. Laatstgenoemden hadden niet de snelheid om in de top tien te blijven. Halverwege de race van 72 ronden had Verstappen een voorsprong van bijna vijf seconden op Pérez. Alonso kon na de herstart Pérez nog aanvallen, voordat hij de Red Bull aan de horizon zag verdwijnen. Hamilton schoof op naar P10, terwijl Leclerc het moeilijk had op P16 met een kapotte vloer. De Ferrari-coureur zou vanwege de schade uitvallen in de pitstraat.

Langzame pitstop voor Alonso

Tijdens de tweede serie geplande pitstops verliep alles vlekkeloos bij Red Bull Racing. De gun van het linkervoorwiel werkte echter niet mee bij Aston Martin en Alonso viel terug achter Sainz. Alonso was vervolgens maar liefst een halve seconde per ronde sneller en maakte gebruik van de DRS om de derde plek weer af te pakken van de Ferrari. Iemand die natuurlijk buiten was gebleven, was Russell op de harde compound. De Mercedes-coureur ging buitenlangs Tsunoda door de Tarzanbocht om de zesde positie te pakken. De twee raakten elkaar, maar geen van beiden werd na een onderzoek van de wedstrijdleiding bestraft. Tsunoda reed ondertussen al zo'n veertig ronden op de softs en had niet meer de grip om in de top tien te blijven.

Regen veroorzaakt rode vlag

In ronde 61 van 72 kwam er weer een stortbui over Circuit Zandvoort. Iedereen wisselde naar de intermediates. Het begon echter zo hard te regenen dat de band met de groene rand niet genoeg water kon afvoeren. Verstappen kwam op een gegeven moment naar binnen voor de extreme wets, terwijl Pérez spinde in de Tarzanbocht. Zhou was door de hoeveelheid regen compleet de controle verloren en ging daar hard de muur in. Onder andere Tsunoda en Hamilton gingen ook door de grindbak. Na een korte Virtual Safety Car-periode besloot de wedstrijdleiding om de race stil te leggen met de rode vlaggen in ronde 65. Het regende te hard om veilig door te gaan en de Tecpro in de Tarzanbocht moest gerepareerd worden.

Verstappen wint na herstart

Omdat de baan nog nat was, werd er voor de rollende herstart nog twee ronden achter de Safety Car verreden. Verstappen had de leiding in handen, toen er weer met de groene vlaggen werd gezwaaid in ronde 67, voor Alonso, Pérez, Gasly, Sainz, Hamilton, Norris, Russell, Albon en Piastri. Verstappen wist Alonso en Pérez achter zich te houden om een negende overwinning op rij te pakken. De Nederlander evenaart daarmee het record dat in handen is van Sebastian Vettel. Pérez kreeg een straf van vijf seconden voor te hard rijden in de pitstraat en heeft het laatste plekje op het podium verloren aan Gasly. Sainz completeerde de top vijf na een titanenstrijd met Hamilton. Ook Norris, Albon, Piastri en Ocon behaalden punten, nadat Russell een late pitstop moest maken voor een nieuwe voorvleugel. Alonso pakte een extra puntje voor de snelste ronde.

