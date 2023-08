Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 26 augustus 2023 21:16 - Laatste update: 21:24

Sergio Perez is niet tevreden met zijn kwalificatieresultaat in Zandvoort. De Mexicaan stelt dat het team van Red Bull Racing achteraf gezien waarschijnlijk een foute, en kostbare, strategische keuze heeft gemaakt.

De kwalificatie voor de Dutch Grand Prix verliep niet zoals Pérez van tevoren gehoopt zal hebben. Mede door de wisselvallige weersomstandigheden had de Mexicaanse coureur gedurende de kwalificatie ontzettend veel moeite om voorin mee te kunnen vechten. Terwijl teamgenoot Max Verstappen wederom de pole positie pakte, moest Pérez uiteindelijk genoegen nemen met een schamele zevende plek. En dat is zeker op een circuit zoals Zandvoort, waar een goede kwalificatiepositie ontzettend belangrijk is, niet de positie waarvan Pérez op zondag had willen vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

"Het was een uitdagende kwalificatie vandaag, met de veranderlijke omstandigheden en de hoeveelheid rode vlaggen", blikt de 33-jarige coureur terug op de zaterdag in Zandvoort. "Ik wilde zeker een stuk hoger zitten, vooral omdat het geen gemakkelijk circuit is om in te halen. Het was erg lastig, met name tegen het einde aan. En de strategie die we in Q3 hebben gevolgd, was achteraf gezien waarschijnlijk niet ideaal. Destijds dachten we dat het het beste was om een ​​dubbele pushronde te doen, maar ik denk dat het doen van een enkele getimede ronde beter voor de band zou zijn geweest."

Blik op het podium

Toch wil de Mexicaanse coureur niet te lang achteruit kijken en wil hij zich liever focussen op de race van zondag. "We moeten nu vooruit kijken. We hebben een geweldige raceauto, we hadden op de vrijdag en in de simulaties een zeer sterke racesnelheid, dus hopelijk kunnen we morgen een goede vooruitgang boeken. Ik wil het momentum van vóór de zomerstop behouden. We zouden door het veld moeten kunnen komen en op het podium kunnen komen."

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.