Lars Leeftink

Donderdag 10 augustus 2023 08:04

Toto Wolff heeft toegegeven dat Mercedes zich tijdens de tweede seizoenshelft vooral gaat focussen op het uitvoeren van het plan voor 2024, het seizoen waarin Max Verstappen en Red Bull Racing weer uitgedaagd moeten gaan worden.

De ploeg heeft tot nu toe een wisselvallig seizoen meegemaakt. Er zijn verschillende upgradepakketten naar de W14 gebracht om de auto in lijn te brengen met die van de concurrentie nadat het ongelukkige experiment met het 'zero sidepod'-concept Mercedes niet bleek te helpen. Hoewel Lewis Hamilton dit seizoen vier keer op het podium heeft gestaan en George Russell één keer, is het team vastbesloten om het gat naar de dominante Red Bull-auto te overbruggen. Wolff gelooft dat de beste kans om dit te bereiken, is om de kennis over de huidige W14 vanaf nu toe te passen op de auto van volgend jaar, waarbij hij zegt dat 'hoe meer we kunnen leren, hoe beter we zullen zijn voor 2024'.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Overzicht: de belangrijkste records in de Formule 1 op een rij

Plan voor 2024

In een Q&A op de website van het Mercedes-team, legde Wolff uit: "De focus ligt nu op het plan voor 2024, daar zijn we mee begonnen. We hebben nog wat updates voor W14, maar ik vind het goed om de focus te verleggen naar volgend jaar, want er is zoveel dat we kunnen optimaliseren aan de huidige auto zonder al te veel naar upgrades te kijken. Laten we eens kijken of we het op de 'sweet spot' kunnen krijgen en tegelijkertijd veel begrip krijgen voor volgend jaar. Naarmate we meer leren, zullen we beter geplaatst zijn voor 2024 en daarna."

Even wennen

De huidige situatie zal even wennen zijn voor Lewis Hamilton, Toto Wolff en Mercedes. Het team domineerde vanaf 2014 tot en met 2020 het vorige tijdperk in de Formule 1, iets waar in 2021 al een einde aan kwam toen Verstappen wereldkampioen werd. In 2022 en 2023 blijkt Mercedes ver achter Verstappen en Red Bull te zitten en is er weinig reden om te denken dat Red Bull deze voorsprong binnenkort weg gaat geven. Het huidige tijdperk loopt nog tot eind 2025, waarna er nieuwe motorreglementen zullen komen voor 2026.