Kimberley Hoefnagel

Dinsdag 8 augustus 2023 08:04

Dan Ticktum hoopt dat de Formule E in de toekomst wat meer populariteit kan vergaren. De Brit snapt dat mensen behoefte hebben aan het geluid van ronkende motoren, maar benadrukt in gesprek met GPFans dat dit niet de toekomst is.

Afgelopen jaar werd in de Formule E de nieuwste generatie elektrische racewagens geïntroduceerd: de Gen3. Deze nieuwe generatie is sneller, efficiënter, krachtiger en lichter dan haar voorganger. De meningen over de nieuwe bolides zijn na het eerste seizoen verdeeld; sommige coureurs zijn redelijk tevreden, terwijl anderen nog wat verbeterpunten zien. Robin Frijns sprak zich al kritisch uit over de Gen3, mede door de veiligheidsproblemen die we het afgelopen seizoen hebben gezien. Meerdere coureurs hebben in 2023 een handblessure opgelopen in de nieuwe wagens. Ook Ticktum denkt dat er nog wat te winnen valt.

"Ik denk niet dat we Gen3 helemaal goed hebben als kampioenschap", vertelt hij in een exclusief interview met GPFans. "Maar ik denk dat de efficiëntie van de auto's vanuit een technologisch oogpunt behoorlijk indrukwekkend is. Vanuit het rijdersperspectief zou het leuk zijn om iets meer mechanische grip te hebben, vooral van de band. Ik denk dat dat de auto over het algemeen een stuk beter zou maken." Ticktum benadrukt dat het team van NIO relatief weinig problemen heeft gehad met oververhitting van de batterijen en dergelijken. "Ik denk dat het Gen3-pakket over het algemeen goed was en ik denk dat het racen erg spannend was."

Meer aandacht voor de Formule E

"Het laatste kleine stukje van de puzzel is om er meer mensen écht naar te laten kijken. Als mensen naar de race in Portland kijken, zeggen ze: 'Verdorie, dat was spannend', omdat het gewoon een chaos was, wat goed is. Dus ik hoop dat het gewoon meer tractie gaat genereren en dat meer mensen ernaar gaan kijken en dan vooral op tv." De kaartjes voor de races in het Formule E-kampioenschap verkopen over het algemeen ontzettend goed, een aantal races uitgezonderd. "Ik zou graag zien dat het kampioenschap wat meer aandacht krijgt. Met de coureurs die we hier hebben, denk ik dat de klasse het verdient."

Dan Ticktum in Berlijn.

Haat op de Formule E

Een veelgehoord argument waarom mensen niet geïnteresseerd zijn in de Formule E, is omdat je in de elektrische klasse het traditionele geluid van een raceauto mist. Ticktum snapt de behoefte naar het iconische geluid, maar weet ook dat de wereld aan het veranderen is. "Je moet lawaai vergeten bij een elektrische race, dat hoort er gewoon niet bij, dat is helaas niet waar de toekomst naartoe gaat. Ik moet bekennen dat ik zelf een petrolhead ben, ik hou wel van een V8, maar daar gaat het hier niet om. Dit is een grotere, bredere en uiteraard belangrijkere boodschap."

Het is volgens de jonge Brit zonde dat er zoveel haat is op de elektrische klasse. "Ik denk dat veel mensen gewoon makkelijk haten. Ik bedoel, dat is bij mij net zo, veel mensen lopen met de massa mee." De Brit kan regelmatig rekenen op flinke haat, mede doordat hij in het verleden betrokken is geweest bij een aantal controversiële kwesties. "Sommige mensen beginnen de Formule E te haten, en veel mensen lopen ook met die massa mee. Dus het is helaas gewoon de aard van de meeste mensen, er zijn veel schapen."