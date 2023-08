Kimberley Hoefnagel

Stoffel Vandoorne, Jean-Éric Vergne en het team van DS Penske hebben een wisselvallig raceweekend achter de rug in Londen. Hoewel Vandoorne nog enkele punten wist te scoren, vertrok Vergne puntloos uit de Britse hoofdstad.

Vandoorne mocht tijdens de eerste race in Londen vanaf de achtste plek vertrekken. De coureur uit Kortrijk kende een sterke start en leek goede punten binnen te gaan slepen. Hij raakte echter betrokken bij een incident, waarbij zijn voorvleugel beschadigd raakte. Hoewel zijn wagen nog prima was, verplichtte de FIA hem om tijdens de rode vlag-periode een nieuwe voorvleugel te laten monteren, waarna hij vanaf de achterkant van het veld weer moest vertrekken. Hij kwam uiteindelijk als twaalfde over de eindstreep. Op zondag kwalificeerde hij zich op P5, waarna hij ook als vijfde over de eindstreep kwam. Zodoende kon hij toch nog tien punten mee naar huis kon nemen.

"Ja, het was best een goede dag", blikte Vandoorne na afloop van de race terug tegenover GPFans. "Goede kwalificatie, ik denk dat het min of meer het maximale was met onze auto. De race zelf was natuurlijk niet makkelijk met de weersomstandigheden. Heel weinig zichtbaarheid, veel aquaplaning en het was makkelijk om fouten te maken. We hebben het kunnen afwerken, uiteindelijk als vijfde geëindigd." Het maximaal haalbare stelt de voormalig wereldkampioen. "Het is toch goed om het seizoen met een relatief positief resultaat te kunnen eindigen."

Aan de andere kant van de garage verliep het raceweekend in Londen minder positief. Vergne kwalificeerde zich op zaterdag op P13, waarmee hij in principe wel richting de punten had kunnen rijden. Een incident met Roberto Merhi zorgde er echter voor dat zijn race vroegtijdig ten einde kwam. "Het was een hele korte race", vertelde hij na afloop tegenover GPFans. "Ik kreeg een lekke band door Merhi, hij T-bonede me. Ik ben toen naar binnen gekomen voor nieuwe banden en toen besloot het team me aan de kant te houden."

De Fransman hoopte op zondag zijn revanche te kunnen pakken nadat hij zich op P11 kwalificeerde. Het team van DS Penske besloot echter om vanwege de regenachtige omstandigheden te experimenteren met de bandenspanning, wat hen uiteindelijk duur kwam te staan. "Een redelijk verschrikkelijke race", zo klonk het na afloop in de mediapen. "We hebben een speciale bandenspanning geprobeerd die duidelijk niet werkte. Ik was gewoon nergens qua performance. Ik werd vanuit alle hoeken ingehaald."

"Ik besloot de pitstraat in te gaan om de banden te verwisselen", vervolgde hij. "We hadden alleen tijd om de achterbanden te verwisselen, omdat ik anders op een ronde achterstand was gekomen." Toch bleek de bandenwissel wel de juiste keuze. "Het verwisselen van de achterbanden veranderde mijn leven al. Ik kon dankzij de tractie nu tenminste uit de bochten komen. Dat was dus een duidelijke indicatie dat we een fout hadden gemaakt wat betreft de luchtdruk. Het is jammer, maar het is wat het is."