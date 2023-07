Kimberley Hoefnagel

Zondag 30 juli 2023 11:41

Stoffel Vandoorne kwam tijdens de eerste E-Prix in Londen als twaalfde over de finish, nadat hij door de FIA verplicht werd om zijn voorvleugel te wisselen. In gesprek met GPFans blikt de DS Penske-coureur terug op zijn race.

Vandoorne mocht op zaterdagmiddag vanaf de achtste plek vertrekken. De Belg kende een redelijke start, maar moest in de periode daaropvolgend ook weer een aantal plekken inleveren. Na een chaotische race, die maar liefst twee keer stilgelegd moest worden met een rode vlag, kwam hij uiteindelijk als twaalfde over de eindstreep. "De start was best oké", blikt Vandoorne tegenover GPFans terug op de race. "Het begin van de wedstrijd was het best chaotisch, het was vooral proberen om alle incidenten te vermijden. Soms verloor ik daardoor een positie, maar uiteindelijk had ik die allemaal terug voor de eerste rode vlag, dus we hebben die situaties best oké overleefd."

"Dan bij de tweede herstart na de rode vlag werd de race bijna zonder energiemanagement verreden", vervolgt hij. "Alleen Buemi had nog een attack mode te nemen en ze besloten om iets ondoenbaar te doen, om het veld heel langzaam te maken. En toen was er dat incident met Norman [Nato] en Seb [Sébastien Buemi] die de hele baan blokkeerden in de voorlaatste bocht, dus iedereen stond daar geparkeerd. We hebben daardoor wat schade opgelopen aan de voorvleugel. De auto was perfect oké om zo verder te kunnen rijden, maar de FIA heeft ons verplicht om die te veranderen en dan zorgt de reglementering ervoor dat je van de laatste plaats moet starten, dus enkele punten verloren vandaag."

Energiemanagement

De race van zondagmiddag is twee rondes korter dan de race op zaterdagmiddag, maar de hoeveelheid beschikbare energie blijft hetzelfde. De verwachting is dat de coureurs hierdoor wat meer flat out kunnen gaan. Gevraagd of we hierdoor een nog grotere chaos kunnen verwachten, reageert Vandoorne: "Moeilijk te zeggen, ik denk dat het misschien wat kalmer wordt, maar ik denk dat het nog altijd chaotisch wordt. Maar er komt minder energiemanagement is, dan is het wat meer straightforward. Ik denk dat het nog altijd een beetje crazy wordt, maar misschien minder dan vandaag."