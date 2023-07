Jeen Grievink

Woensdag 26 juli 2023 13:16 - Laatste update: 13:24

Christian Horner heeft - al zij het met een knipoog - gezegd dat Lando Norris moet opdraaien voor de schade die hij heeft aangericht aan de porseleinen trofee van Max Verstappen. De McLaren-coureur brak tijdens de festiviteiten na afloop van de Hongaarse Grand Prix de beker van de Nederlander.

Tijdens de podiumfestiviteiten ging het even helemaal mis toen Norris zijn welbekende 'spuit-truc' wilde doen met de fles champagne. De McLaren-coureur geeft deze altijd een harde klap op het plateau, waarna er een metershoge straal ontstaat. In Hongarije deed hij dit ook, maar door de klap viel de trofee van Verstappen van het plateautje af. De beker brak in stukken, maar daar had Norris maling aan. Verstappen kon er gelukkig ook wel om lachen, al gingen de twee na afloop van de festiviteiten nog wel even de discussie met elkaar aan bij de media. Horner reageert nu ook op het voorval en stelt dat Norris de portemonnee moet trekken.

Artikel gaat verder onder video

Horner wil factuurtje richting Norris

De gebroken porseleinen trofee was na afloop van de Hongaarse Grand Prix onderwerp van gesprek. In de F1 Nation-podcast ging Horner ook nog even in op het incident en zei hij dat Norris en McLaren de rekening kunnen verwachten. "Ik denk dat het duidelijk de schuld van Lando was, hij gooide hem blijkbaar omver", zo begint de Red Bull-teambaas. "Ik heb net gehoord dat hij voor zo'n 60.000 euro aan schade heeft aangericht, en zes maanden [werk]. Dus ik heb duidelijk gezegd: 'stuur ze maar de rekening.' Het is niet meer dan eerlijk, hij heeft hem omgegooid", aldus een knipogende Horner.

Ricciardo wil nieuwe teamgenoot Verstappen worden: "Dat is de droom"Lees meer

Maker porseleinen trofee biedt hulp aan

Attila Simon, CEO van Herend Porcelain Manufactory, het bedrijf achter de porseleinen trofee, zit er niet zo mee dat de trofee van Verstappen in stukken is achtergebleven. Simon zegt dat zijn bedrijf klaar is om het item te repareren of een nieuwe op te sturen. "We zijn klaar om te reageren, geen zorgen", zo zei hij eerder al.