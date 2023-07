Lars Leeftink

Sergio Perez heeft zijn doel gesteld voor de Formule 1 Grand Prix van Hongarije en houdt vol dat alleen een podium voldoende is voor hem na op zaterdag tijdens de kwalificatie niet verder te komen dan P9.

Het weekend van de Mexicaan kan op zijn best als rommelig worden omschreven, nadat hij tijdens de eerste vrije training tegen de bandenstapel was gereden en de tweede vrije training een grote lock-up had. Checo zal wat vertrouwen in de race hebben na zaterdagmiddag een reeks van vijf opeenvolgende kwalificaties te hebben beëindigd zonder Q3 te halen, maar P9 is gezien de auto die hij heeft niet echt een succes te noemen. Met Daniel Ricciardo die dit weekend zijn terugkeer in de Formule 1 vierde met een P13 als startplek voor de race in Hongarije namens AlphaTauri, zal Pérez zijn best moeten doen om op zondag de schade te beperken.

Podiumambities Pérez

In een gesprek met Motorsport.com legde Pérez na de kwalificatiesessie uit waarom hij niet verder kwam dan P9 en waarom hij voor de race hoopvol is. "We hebben van tijd tot tijd een zeer sterke pace laten zien. Met dit format speelden we te veel met het voorbereiden van de banden. Ik had een slechte eerste sector, ik verloor daar anderhalve tiende ten opzichte van mijn vorige tijd. Zonder dat [format] had ik P4 moeten zijn, maar goed. Ik geloof dat we een goede raceauto onder ons hebben."

Vervolgens werd Pérez gevraagd naar wat hij verwacht van de zondag in Hongarije "Ik ben optimistisch. Ik geloof echt dat ik voor het podium kan vechten. Want je wil dat soort fouten niet maken. Maar zoals ik het zag, moest ik niet achteromkijken, maar vooruitkijken. Ik leer ervan en laat alles achter me Ik bedoel, als je naar de marges kijkt, kunnen een paar tienden je leven veranderen. Maar ik ben optimistisch voor morgen. Uiteindelijk maakt het alleen maar uit waar we morgen eindigen."