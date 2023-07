Lars Leeftink

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Hongarije bleek een prooi te zijn voor Lewis Hamilton, die Max Verstappen versloeg en zo zijn reeks van vijf pole positions op rij kon doorbreken. Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, zag een foutje van Verstappen tijdens Q3 die het verschil maakte.

Verstappen ging lang aan de leiding in Q3 tijdens de kwalificatie na een moeizame Q1 en Q2, maar uiteindelijk ging Hamilton er alsnog overheen. Lando Norris eindigde op P3, voor Oscar Piastri. Tegenover de Duitse tak van Sky Sports geeft Marko zijn mening over Hamilton en hoe het minimale gat met Verstappen is ontstaan. "Gisteren was hij [Hamilton] al heel snel over een enkele ronde, sneller dan wij waren in ieder geval. Tot bocht veertien lager we twee tienden van een seconde voor op hem, maar daar had Max een klein momentje van overstuur."

Marko over Pérez

Tot opluchting van Marko ging Pérez dit weekend wel door naar Q3, alhoewel de Mexicaan niet verder kwam dan P9. "Godzijdank is hij dit keer wel in Q3 gekomen. Die achterstand op Max komt puur door de Max-factor." De Oostenrijker denkt ook dat de hitte morgen een rol gaat spelen in de strategie voor de race. "In de race ziet het er beter uit, maar zoals aangegeven wordt het een tweestopper of zelfs een driestopper, zeker aangezien het morgen heet wordt. Dat zal het lastig maken."

Zondag in Hongarije

Dit weekend lijken Mercedes en McLaren de voornaamste uitdagers te zijn van Red Bull Racing. Marko kent het belang van pole position in Hongarije. "Pole position is hier natuurlijk extra belangrijk, omdat het hier heel erg lastig is om in te halen. Het wordt een interessante en lastige race. Ze waren in Silverstone ook al erg sterk in de langzame bochten, dus zoals ik al eerder zei, dit is niet verrassend." Hamilton start vanaf pole, met Verstappen naast en Norris achter hem.