close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto is pictured with Pierre Gasly at Alpine

Colapinto Noticias Hoy: TERRIBLES NOTICIAS de la FIA; Los diseños de Alpine

Colapinto Noticias Hoy: TERRIBLES NOTICIAS de la FIA; Los diseños de Alpine

Aloisio Hernández
Franco Colapinto is pictured with Pierre Gasly at Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 10 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Hoy: ¡Los diseños de Alpine, Checo, Alonso, Sainz y TODOS para F1 2026! ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: CONFIRMADO - Alpine recibe TERRIBLES NOTICIAS de la FIA. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

3925 votos

Relacionado

Franco Colapinto Alpine

Últimas Noticias

Colapinto Noticias Hoy: TERRIBLES NOTICIAS de la FIA; Los diseños de Alpine
Alpine

Colapinto Noticias Hoy: TERRIBLES NOTICIAS de la FIA; Los diseños de Alpine

  • hace 39 minutos
CONFIRMADO: Franco Colapinto recibe TERRIBLES NOTICIAS de la FIA
Alpine

CONFIRMADO: Franco Colapinto recibe TERRIBLES NOTICIAS de la FIA

  • 3 hours ago
OFICIAL: Se confirma la TRAICIÓN de Checo Pérez y Cadillac a Ferrari
Cadillac

OFICIAL: Se confirma la TRAICIÓN de Checo Pérez y Cadillac a Ferrari

  • Ayer 21:00
BOMBAZO: Lewis Hamilton, AFECTADO nuevamente por Carlos Sainz en Ferrari
Williams

BOMBAZO: Lewis Hamilton, AFECTADO nuevamente por Carlos Sainz en Ferrari

  • Ayer 20:00
Alonso revela el RETO principal de Aston Martin para 2026
Formula 1

Alonso revela el RETO principal de Aston Martin para 2026

  • Ayer 18:00
¿Problemas de identidad? Checo y Cadillac son CRITICADOS por fans de la F1
Cadillac

¿Problemas de identidad? Checo y Cadillac son CRITICADOS por fans de la F1

  • Ayer 17:00
MÃ¡s noticias

Más leído

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
7.500+ views

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso

  • 31 enero
 Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
5.000+ views

Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada

  • 28 enero
 BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
5.000+ views

BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026

  • 31 enero
 Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
4.000+ views

Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso

  • 23 enero
 El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
2.500+ views

El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada

  • 27 enero
 SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
2.500+ views

SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac

  • 28 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x