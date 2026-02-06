FOTOS: ¡Aquí puedes ver TODOS los F1 para 2026!

Aunque la temporada de Fórmula 1 comenzará oficialmente en marzo con el Gran Premio de Australia, antes se llevan a cabo los lanzamientos de los equipos y las jornadas de pruebas. En GPFans queremos ponerte al día con las novedades de las livradas que ya se han revelado.

Red Bull Racing y Racing Bulls fueron los primeros en estrenar sus monoplazas durante una presentación organizada por Ford en Detroit, el 15 de enero. Haas tomó la palabra el 19 de enero, compartiendo únicamente imágenes en sus redes.

Un día después, en Berlín, Audi sorprendió al público con su lanzamiento. Mercedes presentará oficialmente su nueva imagen el 2 de febrero, aunque sus primeras fotos se filtraron el 22 de enero.

Ferrari y Alpine desvelaron sus diseños el 23 de enero, mientras que Williams debutará el 3 de febrero tras ausentarse en las pruebas invernales de Barcelona. Cadillac mostrará su nuevo coche durante el Super Bowl el 8 de febrero, y Aston Martin junto a McLaren revelarán su propuesta al día siguiente.

Siete equipos presentados, aún faltan cuatro

Estos son los nuevos diseños para la temporada 2026:

The new era starts here. Introducing our W17 🤍🖤 pic.twitter.com/ld0Zu6vjTv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

Built for the 2026 season 👊 The SF-26 takes the stage. pic.twitter.com/zDQs6XAQsP — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

VCARB with another fire livery *pretends to be shocked* 😮‍💨#F1 #VCARB pic.twitter.com/svmgoWpws0 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) January 16, 2026

Bold and dynamic 👊 Our latest challenger has arrived 😮‍💨#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/NvbOLQ1ohH — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 19, 2026

The Audi Revolut F1 Team has arrived 🏁 Tap to reveal our very first livery. pic.twitter.com/vTpwssFyEE — Revolut (@Revolut) January 20, 2026

New era, new opportunity – The Rise Continues. pic.twitter.com/pZ4rIl5MI4 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026

¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026? Fabricante de motor Equipos Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

