Los TIEMPOS de Checo y Bottas con Cadillac en el test de F1

Sergio Pérez y Valtteri Bottas ya pudieron dar vueltas con Cadillac de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1 y aquí está la comparación de sus tiempos registrados en la primera tanda de test.

Lewis Hamilton cerró la primera semana de pruebas de Fórmula 1 en Barcelona como el piloto más rápido en la recta final. El piloto de Ferrari registró en el último día un tiempo no oficial de 1:16.348, superando incluso al registrado por George Russell el jueves.

Además, Max Verstappen volvió a pisar la pista el viernes, concluyendo la jornada en quinto puesto. El impresionante tiempo de Hamilton, logrado en la fase final de la prueba, fue el más rápido de toda la semana de shakedown. Es decir, su vuelta fue 0.097 segundos más veloz que el 1:16.445 que Mercedes obtuvo un día antes con Russell.

El piloto de McLaren, Lando Norris, finalizó la jornada placando a Hamilton, marcando un tiempo de 1:16.594 tras 83 vueltas. Norris tomó el control de la MCL40 el viernes por la tarde, luego de que Oscar Piastri, quien completó la jornada con un 1:17.446, terminara en cuarto puesto.

McLaren decidió saltarse los dos primeros días de prueba para dedicar más tiempo al desarrollo del monoplaza. No obstante, el equipo enfrentó un contratiempo cuando el programa de Piastri se vio interrumpido el jueves por un fallo en el sistema de combustible. Norris afirmó que el coche "se siente realmente como un McLaren".

El viernes, Verstappen regresó a la pista con Red Bull Racing tras la suspensión de actividades del equipo debido al accidente de Isack Hadjar en el segundo día de pruebas. El neerlandés, que luce el número 3 esta temporada, fue el segundo más productivo del día después de Pierre Gasly con 160 vueltas, completando 118 y situándose en el quinto puesto de tiempos con un 1:17.586.

En Red Bull se priorizó la recopilación de datos y el análisis del innovador y “extremo” diseño de los sidepods y bordes inferiores del RB22. Por su parte, Fernando Alonso hizo su debut en las pruebas de la F1 2026 con la vistosa Aston Martin AMR26, completando 49 vueltas y terminando en el puesto once, justo por detrás de Valtteri Bottas de Cadillac, quien marcó un 1:20:920, mientras que Checo Pérez tuvo su mejor tiempo en 1:21:349 segundos.

Mercedes y Racing Bulls se ausentaron en la sesión del viernes, habiendo ya completado sus tres días de prueba el jueves. Los equipos se trasladarán a Baréin para las próximas sesiones oficiales, programadas del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero, antes de que la temporada arranque el 8 de marzo en Australia.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

