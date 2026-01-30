¿Por qué los test en Barcelona son CRUCIALES para Checo Pérez?

GPFans te cuenta por qué los test en Barcelona son cruciales para Sergio Pérez y Cadillac.

Las jornadas de pruebas de Fórmula 1 para la temporada 2026 están en marcha en el Circuit de Barcelona-Catalunya, aunque esta vez se realizan a puerta cerrada. Los equipos han decidido mantener alejados a los medios independientes para controlar el mensaje y gestionar la información a su favor.

La F1 y la FIA pretendían duplicar los días de prueba respecto a los tres programados en 2025, pero los equipos necesitaban más tiempo. Por ello, decidieron unirse, reservar conjuntamente el circuito de Barcelona y cerrar sus puertas al exterior.

Solo un pequeño equipo televisivo de Fórmula 1 estuvo presente para realizar algunas entrevistas, y se difundirá únicamente la información aprobada. En el primer día, aunque algunos intentaron entrever detalles, nadie logró colarse detrás de las barreras.

¿Era realmente necesario todo este secretismo? La respuesta se remonta a 2014, cuando las regulaciones de los motores sufrieron cambios drásticos. Aquel año, todas las pruebas se realizaban a la vista del público, pero los problemas que enfrentaron algunos equipos —en especial Red Bull y Renault, que apenas lograron acumular kilómetros debido a la baja fiabilidad— impulsaron esta decisión.

En esencia, la principal razón para mantener las sesiones a puerta cerrada es proteger la privacidad de los equipos. La transición a los motores V6 turbo-híbridos en 2014 fue catastrófica para los equipos que dependían de Renault. El mayor reto radicaba en el software, que no conseguía coordinar correctamente los múltiples componentes de la unidad de potencia.

La MGU-H, en particular, resultó extremadamente poco fiable y compleja. Además, el diseño compacto del coche de Red Bull provocó que se incendiara por problemas de refrigeración, lo que hizo que completara solo una fracción de los kilómetros que realizaba Mercedes, generando así una pérdida de ventaja que perduró durante años.

Para evitar repetir el "drama de 2014", se han implementado reformas cruciales para 2026, como la eliminación de la MGU-H y un mayor enfoque en la potencia eléctrica. Las pruebas en Barcelona marcan la mayor revolución técnica en la historia de la Fórmula 1, con cambios contundentes tanto en el motor como en el chasis.

La introducción de la nueva unidad híbrida 50/50, la aerodinámica activa con alerones móviles, un chasis más ligero y estrecho, así como nuevos combustibles sostenibles y neumáticos, exige un replanteamiento total. Esta complejidad y la sensibilidad de las nuevas normas 2026 son las razones principales detrás del alto nivel de secretismo.

Los equipos temen que, durante las primeras salidas, puedan surgir problemas de fiabilidad en estos complejos sistemas. Mantener la privacidad les permite resolver los inconvenientes sin la presión de la prensa, evitando así un posible daño en su imagen. Asimismo, desean impedir que sus innovaciones aero o sus soluciones de montaje sean copiadas al instante mediante fotos detalladas.

Los intereses comerciales también juegan un papel importante: la F1 tiene acuerdos en Bahréin para realizar allí las primeras pruebas pretemporada oficiales con cobertura mediática, relegando a Barcelona a un shakedown técnico. Además, la llegada de nuevos participantes, como Audi y Cadillac, ha intensificado la competencia en espionaje industrial.

Actualmente, diez de los once equipos están presentes en Barcelona. Williams es la única excepción, ya que enfrenta retrasos en la producción de su nuevo monoplaza. Aunque no se transmiten imágenes en directo, Sky Sports F1 emite cada noche un resumen con los principales acontecimientos y tiempos filtrados.

La mayor parte de la información sobre vueltas y rendimientos proviene, sin embargo, de informes locales y fuentes de datos no oficiales, ya que durante estos días de pruebas privadas no se cuenta con cronometraje oficial ni transmisiones en vivo.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

