SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac

Sergio Pérez habló sin censura sobre los problemas de Cadillac en su primer día de pretemporada de la F1 2026.

Esto fue lo que dijo el corredor nacido en Jalisco en declaraciones publicadas por la F1: "El simple hecho de ver nuestro nombre en vueltas ya es muy alentador. Sí, tuvimos bastantes problemas, pero era nuestra primera sesión y era importante que salieran a la luz desde el inicio.

"Esperamos que las próximas jornadas transcurran de forma más fluida. La prioridad es optimizar cada aspecto para aprovechar al máximo los días siguientes", aseguró el número 11.

Valtteri Bottas comentó sobre las nuevas regulaciones: "El coche se comporta de manera muy distinta en comparación con antes. La generación de downforce ha cambiado, especialmente en las curvas rápidas, y estos power units ofrecen mucho más par en la salida.

"Sin embargo, también debemos cuidar la batería. Tenemos mucho que aprender y mejorar, y eso supone un reto para un equipo novato. Nuestra prioridad es acumular suficientes kilómetros para que el coche sea fiable de cara a la primera carrera", apuntó.

¿Cómo le fue a Cadillac en su primer día en F1?

El equipo estadounidense ha hecho su debut oficial en la Fórmula 1. La escudería se enfrentó por primera vez a los equipos consolidados durante la sesión de shakedown en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Los problemas detectados en el coche durante la jornada de pruebas pueden resultar positivos, ya que tanto Valtteri Bottas como Sergio Pérez han hablado con la prensa. La prueba invernal en España se extiende durante cinco días, y cada escudería dispone de tres sesiones para mostrar su potencial. Cadillac optó por salir a pista desde el lunes.

Bottas completó 33 vueltas al volante, logrando un mejor tiempo de 1:24.651. En tanto, Pérez dio 11 vueltas en Montmeló, registrando una marca de 1:25.974, unos siete segundos por detrás del líder. Aunque los tiempos tienen poca relevancia en esta fase –ya que lo primordial es acumular kilómetros– aún queda camino por recorrer. Tras sumar 44 vueltas el lunes, el equipo decidió no salir el martes.

Simply awesome to have @Cadillac_F1 with us in 2026 🤩



Although remembering to say '11 teams' when talking about the grid instead of 10 takes some practice!#F1 pic.twitter.com/VapFh7AKTE — Formula 1 (@F1) January 27, 2026

