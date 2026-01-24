CONFIRMADO: Ferrari le dará PROBLEMAS a Checo Pérez en 2026

Se ha confirmado que Ferrari le traerá problemas a Sergio Pérez y Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Según cuenta Jon Noble a The Race, han comenzado a salir los primeros reportes de los motores para la próxima campaña, con información del estado actual de las escuderías.

Esto fue lo que compartió: "Ferrari no será muy fuerte, han tenido problemas. Los combustibles darán entre 1 y 3 décimas por vuelta. Si tu motor es bueno pero el combustible no, pierdes la ventaja.

"El motor Red Bull no va a ser tan malo estarán ahí arriba. Hemos escuchado que la batería de Honda no es tan buena como la de otros, estará un poco por detrás de la cabeza", comentó.

Recordar que Cadillac usará el motor Ferrari en sus monoplazas de 2026, por lo que cualquier información relacionada con el rendimiento de la unidad de potencia italiana, afectará directamente a Checo Pérez.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

