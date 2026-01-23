OFICIAL: Checo Pérez es NOMINADO al Oscar

F1, la película con crias apariciones de Sergio Pérez, recibió cuatro nominaciones al Oscar.

La película de F1 ha sido reconocida con cuatro nominaciones a los Oscars, entre ellas la de Mejor Película, tras el anuncio de los candidatos para la 98ª edición de la Academia el pasado jueves.

En las últimas horas se confirmaron oficialmente nueve nominaciones de entre las 24 categorías, y los restantes quince se dieron a conocer poco después. La epopeya dirigida por Joseph Kosinski, con Brad Pitt en el papel principal y Lewis Hamilton –siete veces campeón mundial– como productor, cuenta con reconocimientos en cuatro categorías, incluida la codiciada de Mejor Película.

La cinta competirá contra títulos aclamados como "Marty Supreme", "Frankenstein", "One Battle After Another" y "Sinners". Con un presupuesto de alrededor de 300 millones de dólares, este largometraje marcó la primera incursión genuina de Apple en el mundo de la Fórmula 1.

Además, el gigante tecnológico ha invertido 750 millones de dólares para asegurar los derechos de transmisión en Estados Unidos durante los próximos cinco años. Tras su estreno en salas a finales de junio de 2025, la película recaudó poco más de 631 millones de dólares, posicionándose como la novena producción más taquillera del año.

Con Hamilton apoyando la producción desde las sombras, fue Brad Pitt quien asumió el papel principal interpretando a Sonny Hayes, un piloto de sesenta y tantos que se incorpora al equipo APXGP.

Damson Idris encarnó a Joshua Pearce, un joven talentoso de la escudería británica. La figura femenina central es Kerry Condon, directora de carrera de APXGP, mientras que Javier Bardem dio vida al propietario del equipo. Aunque Checo no está dentro de los actores, sí es uno de los pilotos de la parrilla de F1 con más apariciones, por lo que tiene un mayor crédito y peso en la historia.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

