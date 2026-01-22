Cadillac, equipo de Sergio Pérez, confesó lo que piensan honestamente del motor que les dará Ferrari para su debut en la Fórmula 1.

Graeme Lowdon, jefe de equipo, le dijo a SkySports lo siguiente acerca de la unidad de potencia que tendrá el monoplaza del corredor nacido en Jalisco: "Lo que me da mucha confianza y me hace muy feliz es que tenemos un motor totalmente legal.

"Con estos motores, no se permite que la combustión se produzca a una relación de compresión superior a 16 a 1. Sin entrar en demasiados detalles, sabemos que Ferrari ha cumplido totalmente las normas en este aspecto.

"Eso nos da mucha confianza. En términos de rendimiento, trabajamos y apoyamos a nuestro socio de unidades de potencia al máximo. Estamos muy contentos con la relación.

"No puedo hablar por las unidades de potencia de otras personas ni por cómo han interpretado la normativa. Pero para mí está muy claro que está ahí, negro sobre blanco", apuntó.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

