ESCÁNDALO: Red Bull SE BURLA del aliado de Checo Pérez en la F1

Una nueva polémica entre Sergio Pérez y Red Bull se ha desatado luego de que el equipo de Max Verstappen se burló de uno de los aliados del mexicano.

El equipo de redes sociales de Red Bull Racing no pudo evitar lanzar una indirecta hacia Ferrari. Durante los últimos días, el escudería italiana se ha mostrado bastante enigmática en sus publicaciones, lo que Red Bull aprovechó para bromear en sus redes.

En las redes, Ferrari se expresa a través de mensajes enigmáticos. Uno de ellos mostraba a Leclerc y Hamilton junto a dos modelos de Ferrari, capturados en imágenes bastante oscuras, y acompañados por el lema: Built in the dark. Driven in the light.

Built in the dark. Driven in the light 😮‍💨 pic.twitter.com/RIU9EgfdjR — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 18, 2026

Red Bull, en respuesta, publicó el martes una imagen con mayor iluminación, en la que se mostraba el RB22. El texto que la acompañaba hacía un guiño claro a la publicación de Ferrari: 'Built in the light. Also, driven in the light.'

Relacionado: La decisión de Ferrari que PREOCUPA a Checo Pérez y Cadillac

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado