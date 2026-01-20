La decisión de Ferrari que PREOCUPA a Checo Pérez y Cadillac
La decisión de Ferrari que PREOCUPA a Checo Pérez y Cadillac
Sergio Pérez y Cadillac debería estar preocupados por la última decisión de Ferrari para la F1 2026.
Según palabras de Ralf Schumacher, ex piloto, publicadas en SoyMotor, en la Scuderia habrían tomado un radical camino para poder satisfacer a Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
Esto fue lo que dijo: "El desastre, como ya estamos viendo entre los números, parece ser de nuevo Ferrari. Están desarrollando dos coches, y casi puedo imaginar por qué.
"Es por queCharles Leclerc y Lewis Hamilton tienen opiniones completamente diferentes. Si es el caso, entonces es un desastre desde el principio. No se pueden desarrollar dos coches. Vasseur también ha dicho que parece ser todo menos bueno", aseguró el ex corredor.
Una decisión que puede perjudicar a Checo Pérez y Cadillac debido a la incertidumbre y los problemas de desarrollo con la unidad de potencias que compartirán con la Scuderia.
Relacionado: VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
La decisión de Ferrari que PREOCUPA a Checo Pérez y Cadillac
- hace 18 minutos
Colapinto se convierte en la FIGURA principal dentro de Alpine
- 2 hours ago
Cadillac está atacando a sus rivales ANTES de su debut en la F1
- 3 hours ago
¡Contundente! Helmut Marko pone Sainz como candidato a CAMPEÓN de F1
- Hoy 17:00
Alonso y Aston Martin logra quitarse de encima una GRAN DISTRACCIÓN para 2026
- Hoy 16:00
Ex compañero de Checo finalmente admite ERRORES en su rivalidad de F1: "No debería haber sucedido"
- Hoy 15:00
Más leído
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
- 5 enero
Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
- 7 enero
Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
- 7 enero