La decisión de Ferrari que PREOCUPA a Checo Pérez y Cadillac

Sergio Pérez y Cadillac debería estar preocupados por la última decisión de Ferrari para la F1 2026.

Según palabras de Ralf Schumacher, ex piloto, publicadas en SoyMotor, en la Scuderia habrían tomado un radical camino para poder satisfacer a Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Esto fue lo que dijo: "El desastre, como ya estamos viendo entre los números, parece ser de nuevo Ferrari. Están desarrollando dos coches, y casi puedo imaginar por qué.

"Es por queCharles Leclerc y Lewis Hamilton tienen opiniones completamente diferentes. Si es el caso, entonces es un desastre desde el principio. No se pueden desarrollar dos coches. Vasseur también ha dicho que parece ser todo menos bueno", aseguró el ex corredor.

Una decisión que puede perjudicar a Checo Pérez y Cadillac debido a la incertidumbre y los problemas de desarrollo con la unidad de potencias que compartirán con la Scuderia.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

