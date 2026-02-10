CONFIRMADO: Franco Colapinto recibe TERRIBLES NOTICIAS de la FIA

Franco Colapinto recibió una terrible noticia por parte de la FIA para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Nikolas Tombazis, directivo de la FIA, ofreció una actualización sobre los planes del organismo con respecto al motor "ilegal" que Mercedes compartirá con otros equipos como McLaren.

Esto fue lo que dijo en declaraciones publicadas por Motorsport: "Tenemos que asegurarnos de que los monoplazas funcionen legalmente, hay cosas nuevas que tenemos que monitorear en términos de cumplimiento. Es un gran aprendizaje para todos.

“Lo que hace que la F1 sea emocionante es que son los coches más rápidos y mejores del mundo: no es ser un segundo más rápido o más lento, es la competición. Sin regulaciones sería muy fácil construir coches rápidos, el tiempo de vuelta no es en sí mismo el único objetivo a alcanzar.

"Dado que hay ingenieros muy inteligentes que siempre presionan para encontrar una ventaja, algunos han ideado una manera de aumentar la relación de compresión potencialmente cuando el motor está caliente, y esta es la discusión que estamos teniendo ahora. Queremos que la gente compita en la pista y no en el colegio de comisarios o en el tribunal.

"Estamos decididos a hacer de este un campeonato de competición entre los mejores pilotos e ingenieros, pero no un campeonato de interpretación de reglas. Queremos que sea un campeonato de habilidades de ingeniería y conducción, no de quién es el más astuto para interpretar las reglas", señaló.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

