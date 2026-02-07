TODO sobre los test de Bahréin de la F1 2026 con Checo, Alonso, Colapinto y Sainz

Los equipos de Fórmula 1 han comenzado 2026 de forma discreta durante una sesión privada de shakedown en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que concluyó el viernes 30 de enero.

Tras esta prueba inicial, el espectáculo se dirige hacia Oriente Medio para las pruebas oficiales, un paso esencial antes de iniciar una era técnica completamente renovada.

Después de una semana intensa, es momento de repasar cómo continuará la preparación para esta temporada decisiva. La primera sesión oficial se celebrará del 11 al 13 de febrero de 2026 en el Bahrain International Circuit.

A diferencia de las pruebas cerradas en Barcelona, esta fase estará abierta a la prensa y a los aficionados. Cada día de prueba contará con nueve horas de acción, en cuanto a la cobertura televisiva, se emitirá un resumen diario de una hora en lugar de una transmisión en directo.

Dado que se abre un nuevo capítulo en la competición, la FIA ha decidido conceder a equipos y pilotos más tiempo del acostumbrado. Así, una semana después, del 18 al 20 de febrero de 2026, los equipos regresarán al Bahrain International Circuit para una segunda y última sesión de pruebas oficiales.

Esta vez, la prueba se transmitirá en directo, ofreciendo a los equipos la última oportunidad para afinar sus monoplazas antes de la apertura de la temporada. Los horarios serán los mismos que en la sesión anterior.

El exigente calendario de pruebas para 2026, que incluye tres sesiones en enero y febrero, es respuesta a las drásticas nuevas normativas. Con la introducción de motores innovadores y aerodinámica activa, los equipos disponen de más tiempo para perfeccionar sus vehículos y adaptarse a cambios tan radicales.

Tras esta intensa preparación, el campeonato de Fórmula 1 arrancará oficialmente el 8 de marzo de 2026 con el Gran Premio de Australia.

¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026? Fabricante de motor Equipos Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

