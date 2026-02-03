REVELADO: Así es el NUEVO Williams F1 de Sainz para 2026
REVELADO: Así es el NUEVO Williams F1 de Sainz para 2026
El equipo de Fórmula 1 de Williams ha presentado su monoplaza para la próxima temporada. Alexander Albon y Carlos Sainz se enfrentarán a la competición a bordo del FW48.
La escudería de Grove decidió la semana pasada no presentarse en el Circuit de Barcelona-Catalunya, ya que el FW48 aún necesitaba pasar unas pruebas esenciales.
El jefe del equipo, James Vowles, señaló que el coche no estaba listo porque aún faltaban algunos tests necesarios.
En lugar de apresurar el proceso, la escudería optó por esperar a los tests de pretemporada en Bahréin, que marcarán la primera evaluación oficial del año. Mientras tanto, el coche –o al menos su inconfundible livrea– ya se muestra al gran público. Descubre el nuevo FW48 a continuación.
Relacionado: ESCÁNDALO: Charles Leclerc le NIEGA AYUDA a Lewis Hamilton
¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?
El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.
Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.
Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.
"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.
"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
REVELADO: Así es el NUEVO Williams F1 de Sainz para 2026
- 1 hour ago
ATENCIÓN Franco Colapinto: Mercedes DA LA CARA sobre su motor ilegal
- hace 28 minutos
Advierten a Hamilton de NO prometer demasiado en 2026 sobre Ferrari
- 1 hour ago
BOMBAZO: Ferrari pondrá a Checo Pérez EN LA PELEA en 2026
- 1 hour ago
F1 Hoy: Carlos Sainz señala su gran frustración en Williams; Checo expone a Red Bull
- Hoy 12:00
Checo Pérez F1: Expone el gran error de Red Bull; Exhibe a Max Verstappen
- Hoy 02:46
Más leído
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
- 31 enero
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- 28 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- 31 enero
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
- 27 enero