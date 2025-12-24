ESCÁNDALO: Charles Leclerc le NIEGA AYUDA a Lewis Hamilton

Charles Leclerc ha explicado por qué Lewis Hamilton tiene dificultades para adaptarse a Ferrari y por qué, como compañero de equipo, no puede ofrecerle mucha ayuda.

En declaraciones a la prensa, Leclerc mostró empatía ante los problemas que enfrenta Hamilton, aunque subrayó que no puede intervenir en asuntos que escapan a su control: “Mi principal objetivo es maximizar todo lo que puedo manejar”, afirmó el piloto.

“Ya tengo bastantes responsabilidades enfocadas en mi rendimiento y en el equipo, para lograr que mi conducción se acople perfectamente al coche. Además, Lewis ha alcanzado logros que yo aún tengo por delante, por lo que no tengo consejos específicos para él.

"Unirse a un nuevo equipo siempre compromete un largo proceso de adaptación. Después de ocho años en Ferrari, todo se vuelve natural para mí, pero para Lewis, incluso tras un año, las dinámicas internas y la forma de trabajar siguen siendo muy distintas. Sin duda, el cambio requiere tiempo para asimilarse por completo.”

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

