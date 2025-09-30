¿Compañero de Alonso? Leclerc está HARTO de Ferrari y explora con tres equipos de F1

El futuro de Aston Martin podría cambiar drásticamente, ya que Charles Leclerc podría convertirse en compañero de Fernando Alonso.

Noticia destacada desde el entorno de Charles Leclerc. El mánager del piloto monegasco ha entablado conversaciones con Mercedes, McLaren y Aston Martin sobre el futuro del actual piloto de Ferrari.

Desde hace años se considera a Charles Leclerc como el futuro de Ferrari. El monegasco debutó en 2019 con la escudería italiana, pero hasta ahora no ha contado con el coche necesario para luchar por el campeonato mundial.

Recientemente, sin embargo, el joven de 27 años empieza a perder la confianza en la organización, lo que ha despertado cierto revuelo en el medio.

Leclerc dialoga con varios equipos, según medios italianos

El medio italiano RMC Motori informó que Nicolas Todt, representante de Leclerc, ha sostenido charlas con McLaren, Mercedes y Aston Martin.

Todt se reunió este mes en el fin de semana de Monza con el jefe del equipo de McLaren, Andrea Stella, y en las últimas semanas también mantuvo encuentros con Toto Wolff, de Mercedes, y Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin.

El entorno de Leclerc se interesa por conocer la situación de pilotos en estos equipos para el futuro y explorar las oportunidades de llegar a un acuerdo.

Según se comenta, el piloto tiene previsto permanecer en Ferrari durante 2026 para evaluar la implementación de las nuevas regulaciones técnicas, mientras estudia sus opciones de cambio a partir de 2027.

