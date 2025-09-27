Han asegurado que Pierre Gasly sería la medida por la que Franco Colapinto pudiera quedar fuera de Alpine.

Durante su aparición en el podcast llamado Red Flags, Gunther Steiner compartió su veredicto sobre el futuro y continuidad de la estrella sudamericana en la escudería francesa.

"Creo que Flavio quiere esperar, lo mantiene en el coche a principios del año que viene y sabe que no va a rendir a principios del año que viene con un coche nuevo. Mira cómo está el coche. Y si no rinde comparado con Gasly, se va.

"Colapinto está progresando, ¿sabes? Sí, chocó contra la pared. Sí, lo sé, pero mira cómo está el coche. No se puede juzgar a un piloto con un coche así. Mira a Bortoletto, lo que hizo con el Sauber.

"Cuando el Sauber era una basura a principios de año, nadie pensaba que pudiera conducir un coche. Ahora que el coche está medio decente, ya sabes, mucho mejor que a principios de año, está brillando, ¿sabes?", señaló.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

