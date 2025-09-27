¡Aseguran que Alpine pone EN PELIGRO la VIDA de Franco Colapinto!
¡Aseguran que Alpine pone EN PELIGRO la VIDA de Franco Colapinto!
Aseguran que la razón de los choques que han puesto en peligro la vida y saluda de Franco Colapinto es por el terrible auto que ha creado Alpine.
Gunther Steiner, ex jefe de equipo dentro de la Fórmula 1, se pronunció en The Red Flags Podcast sobre la situación que vive el corredor argentino y su futuro: "Colapinto está progresando, ¿sabes? Sí, chocó contra la pared. Sí, lo sé, pero mira cómo está el coche. No se puede juzgar a un piloto con un coche así.
"Mira a Bortoletto, lo que hizo con el Sauber, cuando el Sauber era una basura a principios de año, nadie pensaba que pudiera conducir un coche. Ahora que el coche está medio decente, ya sabes, mucho mejor que a principios de año, está brillando, ¿sabes?
"Así que creo que Flavio quiere esperar, lo mantiene en el coche a principios del año que viene y sabe que no va a rendir a principios del año que viene con un coche nuevo. Mira cómo está el coche. Y si no rinde comparado con Gasly, se va", aseguró.
Relacionado: ¡Es INCREÍBLE el SALARIO de Franco Colapinto en Alpine!
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
URGENTE: ¡Pierre Gasly provocaría SALIDA de Franco Colapinto de Alpine!
- 1 hour ago
BREAKING: Checo Pérez tendría compañero MEXICANO en Cadillac
- Ayer 23:00
F1 Hoy: Alonso, cerca del retiro; Sainz se burla de Ferrari
- hace 33 minutos
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 2 hours ago
¡Aseguran que Alpine pone EN PELIGRO la VIDA de Franco Colapinto!
- 3 hours ago
ES UN HECHO: ¡Max Verstappen TRAICIONA a Red Bull y CORRERÁ para Ferrari!
- Ayer 19:32
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez
- 12 septiembre
BREAKING: Checo Pérez quiere ADELANTAR su regreso a F1 para 2025
- 23 septiembre