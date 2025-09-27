Aseguran que la razón de los choques que han puesto en peligro la vida y saluda de Franco Colapinto es por el terrible auto que ha creado Alpine.

Gunther Steiner, ex jefe de equipo dentro de la Fórmula 1, se pronunció en The Red Flags Podcast sobre la situación que vive el corredor argentino y su futuro: "Colapinto está progresando, ¿sabes? Sí, chocó contra la pared. Sí, lo sé, pero mira cómo está el coche. No se puede juzgar a un piloto con un coche así.

"Mira a Bortoletto, lo que hizo con el Sauber, cuando el Sauber era una basura a principios de año, nadie pensaba que pudiera conducir un coche. Ahora que el coche está medio decente, ya sabes, mucho mejor que a principios de año, está brillando, ¿sabes?

"Así que creo que Flavio quiere esperar, lo mantiene en el coche a principios del año que viene y sabe que no va a rendir a principios del año que viene con un coche nuevo. Mira cómo está el coche. Y si no rinde comparado con Gasly, se va", aseguró.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

