¡Es INCREÍBLE el SALARIO de Franco Colapinto en Alpine!

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Relacionado: ALIADO de Carlos Sainz y Franco Colapinto lanza DURO ATAQUE a Checo Pérez

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!