Sergio Pérez y Cadillac han recibido un ataque por parte de una estrella de la Fórmula 1 que puede considerarse muy cercano a Carlos Sainz y protector de Franco Colapinto.

James Vowles, jefe de equipo en Williams, le señaló lo siguiente a Business of Sport podcast sobre la nueva escudería del corredor nacido en Jalisco y su llegada al paddock en 2026.

"Creo que Cadillac es una marca fuerte y una buena opción para incorporar. Como resultado, van a tener dificultades. Eso creo. Hoy en día, en la Fórmula 1 actual, es difícil ser competitivo.

“Lo que dije públicamente al respecto fue lo que hablamos sobre nuestra pérdida, ya saben cuáles son nuestras pérdidas. Lleguemos al punto en que este deporte sea sostenible, donde haya 10 equipos que logren al menos el punto de equilibrio.

“No me refiero a ganancias, solo al punto de equilibrio. Y esa era mi petición. Creo que es un poco pronto para incorporarlos", aseguró el directivo.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

