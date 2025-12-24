CONFIRMADO: Ferrari toma la decisión MÁS ESPERADA con Lewis Hamilton
Habrían confirmado que Ferrari tomó finalmente una decisión con respecto a Lewis Hamilton para 2026.
Aunque la relación entre el ingeniero de carreras Riccardo Adami y Lewis Hamilton se mostró algo tensa la temporada pasada, una positiva cena de fin de año ha logrado allanar las diferencias entre ambos, asegurando que la colaboración continúe en 2026, según informa AutoRacer.
Durante el último año se escuchó en varias ocasiones que la comunicación entre ellos dejaba que desear. En Mercedes, Hamilton contaba con Peter Bonnington como ingeniero, cuyo trabajo era ampliamente elogiado. Sin embargo, tras su cambio a Ferrari en 2025, la colaboración con Adami no fue siempre óptima, independientemente de los resultados en pista.
A pesar de los altibajos, el dúo se mantendrá en 2026, según señala el medio italiano. La cena de fin de año fue el giro que necesitaban para superar sus diferencias. Además, el equipo reforzará su escuadra en los pits: se sumará un nuevo ingeniero dedicado exclusivamente al soporte de la unidad de potencia en lo que respecta a la estrategia eléctrica. Esta actualización beneficiará no solo a Hamilton, sino también a su compañero de equipo, Charles Leclerc.
¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?
Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.
"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.
"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.
En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".
Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.
