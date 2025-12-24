Lo ÚLTIMO sobre el contrato de Lewis Hamilton en Ferrari

Lewis Hamilton y su futuro en Ferrari han estado rodeados de incógnitas tras el cierre de la temporada 2025. Sin embargo, recientemente ha surgido una actualización importante.

Los detalles sobre el contrato del siete veces campeón con Ferrari han sido muy confusos, ya que se creía que el acuerdo vencería al finalizar la temporada 2026. Según el medio alemán Bild, esta información no es correcta y se afirma que el compromiso de Hamilton se extiende hasta el final de la temporada 2027.

Además, se comenta que el contrato contempla una opción unilateral que le permitiría continuar en la Fórmula 1 con Ferrari en 2028, lo que implicaría que competiría a los 43 años.

Se baraja la hipótesis de que la temporada 2026 podría ser la última de Hamilton en la F1 si Ferrari no logra ser competitivo, puesto que el futuro—y el legado—del piloto dependerá de cómo el equipo se adapte al nuevo reglamento.

Relacionado: La RESPUESTA de Ferrari a los BERRINCHES de Lewis Hamilton

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!