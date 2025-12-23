La RESPUESTA de Ferrari a los BERRINCHES de Lewis Hamilton

Ferrari ha respondido a los arrebatos de Lewis Hamilton durante la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Motorsport publicó declaraciones de Fred Vasseur, jefe de equipo, sobre las actitudes del siete veces campeón del mundo: "Cuando te quedas fuera en la Q1, espero que el piloto esté muy enfadado consigo mismo y con el equipo.

"No estoy seguro de que tú, periodista, prefieras que alguien vaya a la zona de medios diciendo: 'no, todo es normal, bla, bla, bla'... toda la mierda de siempre. Respeto perfectamente la posición de los pilotos cuando tienen esta actitud.

"Luego, lo más importante para mí también es tener a alguien que colabore con el equipo. Es mucho mejor tener a alguien que no habla en el corralito de la televisión y que vuelve al debriefing, habla con los ingenieros, intenta encontrar soluciones.

"Es la actitud que tuvo Lewis incluso cuando tuvo un momento difícil en la última parte de la temporada y esto está poniendo una energía positiva en el equipo", señaló el francés.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

