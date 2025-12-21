La decisión de Lewis Hamilton que podría SALVAR o ARRUINAR a Ferrari

Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 de Ferrari, ha admitido que el equipo tomó una decisión que pudo haber complicado su primera temporada en la escudería, aunque él la respaldó sin dudarlo.

La Scuderia decidió dejar de desarrollar el coche actual para centrarse en adaptar el equipo a las nuevas normativas de 2026. El piloto reveló que apoyó la estrategia del equipo, ya que, sin competir por títulos o victorias, era necesario enfocarse en el desarrollo para el futuro.

No obstante, admite que resulta decepcionante tener que batallar en la mitad de la parrilla cuando se esperaba más competitividad: "Al final del año nunca imaginé que estaríamos en esta situación. Lo preveíamos, pero se sintió aún peor.

"Formé parte activa de ese cambio, trabajando codo a codo con Fred Vasseur. Era imprescindible no quedarnos rezagados en el desarrollo del nuevo coche, pues la curva de aprendizaje es muy pronunciada para todos.

"Por eso, apoyé la decisión al 100%. Creo que fue lo correcto, especialmente porque ya no competíamos por el campeonato. Sin embargo, esto ha supuesto que sea más difícil mantener parte del rendimiento que teníamos al inicio del año", señaló.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

