BOMBAZO: Ferrari confirma que evalúa REEMPLAZO para Lewis Hamilton
Ferrari confirmó que estaría considerando un reemplazo para Lewis Hamilton y el equipo técnico que lo acompaña.
Su director, Fred Vasseur, ha señalado que el equipo debe mejorar su colaboración interna. Además, se baraja la posibilidad de una reestructuración del equipo para afrontar los retos futuros.
"Debemos mejorar nuestra colaboración; él tiene que sacar más partido al coche que tiene. Cada detalle cuenta, y se trata de entendernos mejor en el pit, conociendo las necesidades y deseos de Lewis.
"Yo también debo comprender lo que él espera. Estamos evaluando todas las opciones para su ingeniero de carrera", explicó Vasseur a Corriere Della Sera.
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
