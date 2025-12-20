Ferrari aseguró que mira de cerca a Franco Colapinto y su rendimiento para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Fred Vasseur, jefe de equipo en la Scuderia, se pronunció en entrevista sobre los posibles rivales que podría tener en el próximo campeonato: "No tengo ni idea. Nuestro deporte se basa en comparaciones.

"Vamos al límite y tratamos de dar lo mejor de nosotros. Lo cierto es que cuanto más tiempo inviertas en el proyecto, mejor serás, pero no sé si McLaren, Red Bull o Alpine están por delante.

"Nadie lo sabe, y creo que lo más importante es no perder el tiempo pensando si los demás están delante o detrás de nosotros. Puedo hacer un buen trabajo, pero si alguien más hace un trabajo mejor, me quedo ahí parado estúpido", apuntó.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

