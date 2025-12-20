Franco Colapinto ha roto el silencio sobre el nuevo motor Mercedes que usará Alpine en el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

El corredor argentino declaró esto a TN de cara a la siguiente temporada de la máxima categoría: “Los cambios vienen muy bien así que con expectativas, creo que es un auto muy distinto al del año pasado.

“Mejoramos mucho de los problemas base que teníamos. Era un auto que era complicado de poner a punto. El cambio de motor va muy bien seguro”, señaló el sudamericano.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

