ÚLTIMA HORA: ¡Destapan ESCÁNDALO de trampa de Mercedes con su motor!

Un nuevo escándalo en la Fórmula 1 ha explotado luego de que Mercedes fue acusado ante la FIA por haber hecho trampa con su motor de 2026.

Varios equipos, entre ellos Ferrari, exigieron a las autoridades cambios en el reglamento luego de informarse que Las Flechas de Plata y Red Bull habrían encontrado una "zona gris".

"Como se enteró Motorsport-Magazin.com, desde hace bastante tiempo se ha librado una disputa entre los fabricantes de motores sobre una interpretación de las reglas. La atención se centra en la relación de compresión. Al parecer, un fabricante ha encontrado un truco para eludir la relación de compresión establecida.

"Se ha descubierto que Mercedes, y posiblemente también Red Bull Powertrains, han encontrado una manera de aumentar la relación de compresión en funcionamiento.

"Ferrari y Audi están presionando a la para que detenga el truco con una aclaración de las reglas. El tema se sigue discutiendo en foros técnicos con los fabricantes de motores, dijo un portavoz", informaron.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

