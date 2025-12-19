Franco Colapinto, EN LA MIRA de Mercedes para 2026
Franco Colapinto, EN LA MIRA de Mercedes para 2026
Franco Colapinto estaría en la mira de Mercedes para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.
Toto Wolff, jefe de equipo, dijo lo siguiente sobre Alpine en declaraciones publicadas por PlanetF1: "Uno de nuestros clientes (Alpine) habrá tenido más tiempo de desarrollo en el túnel de viento.
"Esto es porque no ha quedado muy bien colocado en el campeonato de constructores. Algunos vendrán con innovaciones que tal vez no hayamos detectado", reveló.
Relacionado: ATENCIÓN COLAPINTO: ¡Ferrari busca fichar TALENTO en Alpine!
¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?
El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.
"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.
"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Franco Colapinto, EN LA MIRA de Mercedes para 2026
- hace 29 minutos
Red Bull repite MILLONARIO ERROR tras despedir a Checo Pérez
- 2 hours ago
Max Verstappen le hace la INCÓMODA pregunta a Fernando Alonso
- 3 hours ago
F1 Noticias Hoy: Norris ataca a Sainz; Alonso sorprende con Ferrari
- Hoy 12:00
POLÉMICA: Lewis Hamilton recibe NUEVO GOLPE sobre el título de 2021
- Hoy 11:00
¡Charles Leclerc revela sus planes para el futuro INMEDIATO!
- Hoy 10:30
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre
Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
- 30 noviembre