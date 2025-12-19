ATENCIÓN COLAPINTO: ¡Ferrari busca fichar TALENTO en Alpine!
Ferrari habría realizando fichajes desde Alpine, equipo de Franco Colapinto, para reforzarse de cara a 2026.
Humberto Corradi, reconocido periodista italiano de automovilismo, reveló la información sobre el movimiento del equipo italiano: "Ferrari aprovechó el fin del suministro de motores de Renault para contratar mano de obra francesa en Viry-Châtillon.
"El motor está ahí, pero la Scuderia Italiana busca mejorar su rendimiento. Los nuevos líderes vinieron para ayudar.Hacer un motor es fácil. Ya es un motor ganador...", informó.
¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?
El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.
"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.
"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.
