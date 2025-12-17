close global

Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

El factor que IMPULSA a Franco Colapinto y HUNDIRÍA a Carlos Sainz en 2026

El factor que IMPULSA a Franco Colapinto y HUNDIRÍA a Carlos Sainz en 2026

Aloisio Hernández
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

Hay un factor que podría resultar una buena noticia para Franco Colapinto, pero que podría hundir a Carlos Sainz en 2026.

AlpineClub_esp compartió un análisis sobre la ventaja que tendrá Alpine sobre Williams en la siguiente campaña: "Alpine cuenta desde septiembre con un nuevo simulador de última generación.

"Williams, por su parte, se preparó para 2026 en un simulador que tiene más de 15 años. Recién tendrán disponible un nuevo simulador a partir de enero, cuando se realicen las primeras pruebas.

"Por lo tanto, les llevará tiempo adaptar de forma óptima su simulador en comparación con Alpine, que ya lo hace desde hace varios meses. Esto podría dar a Alpine una ventaja a corto plazo durante la primera parte de la temporada que habrá que aprovechar al máximo", reportó.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

